Велогонщица Шмелева сломала 6 ребер. Серебряный призер Рио-2016 упала на этапе Кубка мира в Новой Зеландии

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Российская велогонщица Дарья Шмелева получила серьезные повреждения после падения в кейрине на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже, сообщил тренер спортсменки Владимир Кирильцев.

«У Даши перелом ребер. Если быть точнее – шести ребер и ушиб легкого.

Сейчас находится в больнице, ей придется здесь остаться, потому что транспортировать ее пока нельзя.

Разумеется, до конца года она не выступит, да тут и осталось не так много.

После того, как ее можно будет транспортировать, уже сможем делать прогноз по восстановлению», – сказал Кирильцев. 

25-летняя спортсменка является серебряным призером Рио-2016, четырехкратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы по велоспорту на треке. 

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