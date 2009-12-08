Велогонщица Шмелева сломала 6 ребер. Серебряный призер Рио-2016 упала на этапе Кубка мира в Новой Зеландии

Российская велогонщица получила серьезные повреждения после падения в кейрине на этапе Кубка мира в новозеландском Кембридже, сообщил тренер спортсменки Владимир Кирильцев.

«У Даши перелом ребер. Если быть точнее – шести ребер и ушиб легкого.

Сейчас находится в больнице, ей придется здесь остаться, потому что транспортировать ее пока нельзя.

Разумеется, до конца года она не выступит, да тут и осталось не так много.

После того, как ее можно будет транспортировать, уже сможем делать прогноз по восстановлению», – сказал Кирильцев.

25-летняя спортсменка является серебряным призером , четырехкратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой Европы по велоспорту на треке.