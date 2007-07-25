«Тур де Франс». 18-й этап. Гонщики проедут 208 км по горному маршруту с четырьмя подъемами

Сегодня состоится 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс». Гонщики проедут 208 км по горному маршруту с четырьмя категорийными вершинами.

«Тур де Франс»

18-й этап

Амбрен – Валуар

208 км

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Начало гонки – 12.25 по московскому времени, прямая трансляция – с 12.00 на канале Eurosport.

Общий зачет (после 17-го этапа)

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 69.39,16

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS) – 1,35

3. Стивен Крейсвик (Голландия, Jumbo-Visma) – 1,47

4. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 1,50

5. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 2,02

6. Эмануэль Бухманн (Германия, Bora-Hansgrohe) – 2,14

7. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,54

8. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 5,00

9. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First) – 5,33

10. Ричи Порт (Австралия, Trek-Segafredo) – 6,30...

12. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 9,30

14. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 11,39...

17. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 14,15...

28. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 41,42...

55. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1.19,50...

63. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 1.27,18

65. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1.28,01...