«Джиро д’Италия». 18-й этап. Пелотон преодолеет маршрут длиной 222 км с подъемом 4-й категории

Сегодня состоится 18-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет маршрут длиной 222 км с подъемом 4-й категории.

«Джиро д’Италия»

18-й этап

Вальдаора – Санта-Мария-ди-Сала

222 км

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Начало - 13.00 по московскому времени. Трансляция - с 14.00 на телеканале Eurosport.

Общий зачет (после 17-го этапа)

1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 74.48,18

2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,54

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,16

4. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,03

5. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 5,07

6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 6,17

7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 6,48

8. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 7,13

9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 8,21

10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,59

11. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 9,20

12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 10,32...

89. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.04,17