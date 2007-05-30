«Джиро д’Италия». 18-й этап. Пелотон преодолеет маршрут длиной 222 км с подъемом 4-й категории

Сегодня состоится 18-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон преодолеет маршрут длиной 222 км с подъемом 4-й категории.
«Джиро д’Италия»
18-й этап
Вальдаора – Санта-Мария-ди-Сала
222 км
Начало - 13.00 по московскому времени. Трансляция - с 14.00 на телеканале Eurosport.
Общий зачет (после 17-го этапа)
1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 74.48,18
2. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 1,54
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – 2,16
4. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,03
5. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 5,07
6. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») – 6,17
7. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 6,48
8. Саймон Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 7,13
9. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – 8,21
10. Давиде Формоло (Италия, Bora-Hansgrohe) – 8,59
11. Ян Поланц (Словения, UAE-Team Emirates) – 9,20
12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 10,32...
89. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – 4.04,17