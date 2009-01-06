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    90-летний американский велогонщик лишен мирового рекорда из-за допинга

    Теги велотрек допинг сборная США Карл Грув Велоспорт

    Девяностолетний американский велогонщик Карл Грув был лишен мирового рекорда из-за положительного допинг-теста.

    В пробе спортсмена был найден анаболический стероид эпитренболон.

    Грув установил мировой рекорд в спринте в категории 90-94 года на чемпионате США. Теперь спортсмен лишен своего результата.

    Сам Грув сообщил, что запрещенный препарат попал в его организм через мясо, которое он съел накануне гонки.

    В ходе расследования было выяснено, что Грув во время подготовки также использовал добавки, содержащие другой запрещенный препарат – кломифен.

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