90-летний американский велогонщик лишен мирового рекорда из-за допинга

Девяностолетний американский велогонщик Карл Грув был лишен мирового рекорда из-за положительного допинг-теста.

В пробе спортсмена был найден анаболический стероид эпитренболон.

Грув установил мировой рекорд в спринте в категории 90-94 года на чемпионате США. Теперь спортсмен лишен своего результата.

Сам Грув сообщил, что запрещенный препарат попал в его организм через мясо, которое он съел накануне гонки.

В ходе расследования было выяснено, что Грув во время подготовки также использовал добавки, содержащие другой запрещенный препарат – кломифен.