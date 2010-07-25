«Тур де Франс». 17-й этап. Кинтана выиграл, Закарин – 10-й, Томас увеличил преимущество над Дюмоленом и Фрумом в общем зачете

Колумбийский гонщик Movistar Найро Кинтана выиграл 17-й этап «Тур де Франс». Россиянин Ильнур Закарин финишировал 10-м.

«Тур де Франс»

17-й этап

Баньер-де-Люшон – Сен-Лари-Сулан

65 км

Профиль/Карта

1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2.21,27

2. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 0,28

3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,47

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 0,52

5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – то же время

6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 1,05

7. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) – 1,33

8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,35

9. Микель Ланда (Испания, Movistar)

10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 2,01

11. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,20

12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 2,32

13. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,35...

15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 4,00...

17. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 5,10...

42. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 13,33

43. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin)...

57. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 17,53

Общий зачет



1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 70.34,11

2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,59

3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,31

4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,47

5. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,30

6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4,19

7. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,34

8. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 5,13

9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,33

10. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 9,31

11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 11,25

12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 11,31

13. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 14,20...

16. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) – 24,34...

21. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 35,08

25. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 44,05

42. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.41,19