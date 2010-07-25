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    «Тур де Франс». 17-й этап. Кинтана выиграл, Закарин – 10-й, Томас увеличил преимущество над Дюмоленом и Фрумом в общем зачете

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Астана Алехандро Вальверде Katusha-Alpecin Дэниэл Мартин Микель Ниеве Стивен Крейсвик Микель Ланда Якоб Фульсан Кристофер Фрум Ильнур Закарин Найро Кинтана Герейнт Томас Павел Кочетков Рафал Майка Боб Юнгельс Том Дюмолен Ромен Барде Адам Йейтс Примож Роглич Иган Арли Берналь Велоспорт

    Колумбийский гонщик Movistar Найро Кинтана выиграл 17-й этап «Тур де Франс». Россиянин Ильнур Закарин финишировал 10-м.

    «Тур де Франс»

    17-й этап

    Баньер-де-Люшон – Сен-Лари-Сулан

    65 км

    Профиль/Карта

    1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2.21,27
    2. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 0,28
    3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,47
    4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 0,52
    5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – то же время
    6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 1,05
    7. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) – 1,33
    8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,35
    9. Микель Ланда (Испания, Movistar)
    10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 2,01
    11. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,20
    12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 2,32
    13. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,35...
    15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 4,00...
    17. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 5,10...
    42. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 13,33
    43. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin)...
    57. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 17,53

    Общий зачет

    1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 70.34,11
    2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,59
    3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,31
    4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,47
    5. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,30
    6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4,19
    7. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,34
    8. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 5,13
    9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,33
    10. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 9,31
    11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 11,25
    12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 11,31
    13. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 14,20...
    16. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) – 24,34...
    21. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 35,08
    25. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 44,05
    42. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.41,19

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