«Тур де Франс». 17-й этап. Кинтана выиграл, Закарин – 10-й, Томас увеличил преимущество над Дюмоленом и Фрумом в общем зачете

Колумбийский гонщик Movistar Найро Кинтана выиграл 17-й этап «Тур де Франс». Россиянин Ильнур Закарин финишировал 10-м.
«Тур де Франс»
17-й этап
Баньер-де-Люшон – Сен-Лари-Сулан
65 км
1. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2.21,27
2. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 0,28
3. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,47
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 0,52
5. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – то же время
6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 1,05
7. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) – 1,33
8. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,35
9. Микель Ланда (Испания, Movistar)
10. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 2,01
11. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,20
12. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 2,32
13. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 2,35...
15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 4,00...
17. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 5,10...
42. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 13,33
43. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin)...
57. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 17,53
Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 70.34,11
2. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,59
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 2,31
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,47
5. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 3,30
6. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 4,19
7. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,34
8. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 5,13
9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 6,33
10. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 9,31
11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 11,25
12. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 11,31
13. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 14,20...
16. Иган Арли Берналь (Колумбия, Sky) – 24,34...
21. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 35,08
25. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 44,05
42. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.41,19