Турнир претендентов. 1-й тур. Есипенко черными сыграет с Синдаровым, Накамура против Каруаны и другие партии

Есипенко сыграет с Синдаровым в первом раунде турнира претендентов по шахматам.

29 марта на Кипре стартует турнир претендентов по шахматам, где определится участник будущего матча за звание чемпиона мира.

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко в первом туре сыграет против Жавохира Синдарова из Узбекистана.

Турнир претендентов

Пейя, Кипр

1-й тур

Начало – 15:30 по московскому времени (29 марта), прямая трансляция – на канале ФИДЕ

Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Андрей Есипенко (Россия)

Маттиас Блюбаум (Германия) – Вэй И (Китай)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды)

Турнирное положение : Каруана, Накамура, Синдаров, Есипенко, Блюбаум, Вэй И, Прагнанандха, Гири – по 0 очков.

ПРИМЕЧАНИЕ : слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.

Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).

