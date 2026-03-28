Турнир претендентов. 1-й тур. Есипенко черными сыграет с Синдаровым, Накамура против Каруаны и другие партии
29 марта на Кипре стартует турнир претендентов по шахматам, где определится участник будущего матча за звание чемпиона мира.
Российский гроссмейстер Андрей Есипенко в первом туре сыграет против Жавохира Синдарова из Узбекистана.
Пейя, Кипр
1-й тур
Начало – 15:30 по московскому времени (29 марта), прямая трансляция – на канале ФИДЕ
Фабиано Каруана (США) – Хикару Накамура (США)
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Андрей Есипенко (Россия)
Маттиас Блюбаум (Германия) – Вэй И (Китай)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирное положение: Каруана, Накамура, Синдаров, Есипенко, Блюбаум, Вэй И, Прагнанандха, Гири – по 0 очков.
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Турнир проходит по круговой системе.
Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход (начиная с 41-го хода).
