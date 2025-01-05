Магнус Карлсен и его девушка Элла Виктория Мэлоун сыграли свадьбу
16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен женился.
Свадебная церемония шахматиста и его девушки Эллы Виктории Мэлоун прошла в часовне в Холменколлене.
Фотографии со свадьбы публикует NRK.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
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