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Магнус Карлсен и его девушка Элла Виктория Мэлоун сыграли свадьбу

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен женился.

Свадебная церемония шахматиста и его девушки Эллы Виктории Мэлоун прошла в часовне в Холменколлене. 

Фотографии со свадьбы публикует NRK.

Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: NRK
светская хроника
logoМагнус Карлсен
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