Магнус Карлсен и его девушка Элла Виктория Мэлоун сыграли свадьбу

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен женился.

Свадебная церемония шахматиста и его девушки Эллы Виктории Мэлоун прошла в часовне в Холменколлене.

Фотографии со свадьбы публикует NRK.

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