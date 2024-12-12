Андрей Есипенко победил на турнире Qatar Masters Open
Российский шахматист Андрей Есипенко выиграл турнир Qatar Masters Open.
Соревнования прошли в Дохе.
Qatar Masters Open
Доха, Катар
После 9 туров из 9
1. Андрей Есипенко (Россия) – 7,5
2. Нодирбек Абдсатторов (Узбекистан) – 7
3. Арджун Эригайси (Индия) – 7
4. Салех Салем (ОАЭ) – 6,5
5. Мурали Картикеян (Индия) – 6,5
6. Шант Саргсян (Армения) – 6,5
7. Давид Паравян (Россия) – 6
8. Пуйа Идани (Иран) – 6
9. Владислав Артемьев (Россия) – 6
10. Лоренцо Лодичи (Италия) – 6...
18. Иван Землянский (Россия) – 6...
23. Полина Шувалова (Россия) – 5,5
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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