Слепцова подала апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации за допинг

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (СAS) на решение Международного союза биатлонистов ( ) о ее дисквалификации.

Об этом сообщил адвокат спортсменки Алексей Панич.

«Светлана Слепцова подала жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации.

Напомним, что 11 февраля Слепцова была признана IBU виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года», – цитирует Панича ТАСС.

Слепцова была признана виновной в использовании остарина, были аннулированы ее результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.

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