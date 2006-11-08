Чемпион мира по шахматам Карлсен вышел из Норвежской шахматной федерации. Причина – конфликт из-за букмекерской компании

Чемпион мира по шахматам официально вышел из Норвежской федерации шахмат.

Теперь шахматист не сможет выступать за Норвегию на командных соревнованиях, таких как Всемирная шахматная Олимпиада.

Причина – разногласия Карлсена и федерации из-за спонсора.

Крупная букмекерская компания Kindred предложила Норвежской федерации шахмат большой спонсорский контракт на 5 миллионов евро. В Норвегии любая реклама зарубежных букмекерских компаний запрещена, но Карлсен поддерживал это предложение.

Федерация в итоге от него отказалась, так как не захотела связываться с компанией с «сомнительной деятельностью».

Магнус Карлсен намекает на отказ от матча за первенство мира-2020. При чем тут букмекер?