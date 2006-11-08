Чемпион мира по шахматам Карлсен вышел из Норвежской шахматной федерации. Причина – конфликт из-за букмекерской компании

Теги бизнес Магнус Карлсен сборная Норвегии Шахматы

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен официально вышел из Норвежской федерации шахмат.

Теперь шахматист не сможет выступать за Норвегию на командных соревнованиях, таких как Всемирная шахматная Олимпиада.

Причина – разногласия Карлсена и федерации из-за спонсора.

Крупная букмекерская компания Kindred предложила Норвежской федерации шахмат большой спонсорский контракт на 5 миллионов евро. В Норвегии любая реклама зарубежных букмекерских компаний  запрещена, но Карлсен поддерживал это предложение.

Федерация в итоге от него отказалась, так как не захотела связываться с компанией с «сомнительной деятельностью».

Магнус Карлсен намекает на отказ от матча за первенство мира-2020. При чем тут букмекер?

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