Чемпион мира по шахматам Карлсен вышел из Норвежской шахматной федерации. Причина – конфликт из-за букмекерской компании

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен официально вышел из Норвежской федерации шахмат.
Теперь шахматист не сможет выступать за Норвегию на командных соревнованиях, таких как Всемирная шахматная Олимпиада.
Причина – разногласия Карлсена и федерации из-за спонсора.
Крупная букмекерская компания Kindred предложила Норвежской федерации шахмат большой спонсорский контракт на 5 миллионов евро. В Норвегии любая реклама зарубежных букмекерских компаний запрещена, но Карлсен поддерживал это предложение.
Федерация в итоге от него отказалась, так как не захотела связываться с компанией с «сомнительной деятельностью».
Магнус Карлсен намекает на отказ от матча за первенство мира-2020. При чем тут букмекер?