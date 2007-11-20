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    Каруане помешал шум в 8-й партии матча на первенство мира. Возможно, это были разговоры на русском

    Теги Магнус Карлсен матч на первенство мира Фабиано Каруана Шахматы

    Организаторы матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной расследуют эпизод с шумом во время восьмой партии поединка.

    Несмотря на то, что партия проходила в двухслойном стеклянном «аквариуме», во время хода Каруаны шахматисты услышали шум извне. Как сообщает Evening Standard, вероятно, разговоры велись на русском языке. Каруана, отвлеченный шумом, допустил ошибку и упустил преимущество в партии.

    «Были слышны разговоры, но они были нечеткие. Уверен, что организаторы это исправят, потому что так не должно быть», – заявил Карлсен.

    По словам главного судьи матча Наны Александрии, будет проведено расследование данного инцидента. Организаторы назвали шум в зале неприемлемым и извинились перед шахматистами.

    Восьмая партия, как и все предыдущие, завершилась вничью. Счет в матче Карлсена и Каруаны 4:4.

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