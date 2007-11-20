Каруане помешал шум в 8-й партии матча на первенство мира. Возможно, это были разговоры на русском

Организаторы матча за шахматную корону между норвежцем и американцем Фабиано Каруаной расследуют эпизод с шумом во время восьмой партии поединка.

Несмотря на то, что партия проходила в двухслойном стеклянном «аквариуме», во время хода Каруаны шахматисты услышали шум извне. Как сообщает Evening Standard, вероятно, разговоры велись на русском языке. Каруана, отвлеченный шумом, допустил ошибку и упустил преимущество в партии.

«Были слышны разговоры, но они были нечеткие. Уверен, что организаторы это исправят, потому что так не должно быть», – заявил Карлсен.

По словам главного судьи матча Наны Александрии, будет проведено расследование данного инцидента. Организаторы назвали шум в зале неприемлемым и извинились перед шахматистами.

Восьмая партия, как и все предыдущие, завершилась вничью. Счет в матче Карлсена и Каруаны 4:4.