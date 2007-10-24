Сергей Карякин: «Пока Карлсен купался в финансах, я был в тяжелой ситуации. В украинском Крыму поддержки не было»

Российский гроссмейстер рассказал о соперничестве с 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

«Магнус моложе меня на 9 месяцев. Когда нам по 28, то это не является существенной разницей. До 17 лет я его опережал: стал гроссмейстером раньше, мой рейтинг был выше, больше побед.

Потом я перестал обижаться на общественность. О нем говорят абсолютно заслуженно. С этим сложно спорить. В 18 лет он занимал первое место в рейтинге.

Плох тот боец, который не мечтает стать генералом. Поэтому я продолжал работать и все время стремился, чтобы обойти Магнуса. Но у меня была тяжелая ситуация, потому что я проживал в Крыму, когда он еще был украинским, и никакой поддержки у меня не было.

Приходилось приглашать тренеров за свой счет, оплачивать поездки на турниры. Все это было накладно. У Магнуса же были спонсоры – компания Microsoft поддерживала его с 9-10 лет. У нас были совершенно неравные условия в этом плане. Его поддержку нельзя было сравнивать с моей.

Пока Карлсен купался в финансах, я не мог организовать сбор, пригласить гроссмейстеров.

За свою карьеру я хорошо заработал. Но в первую очередь потому, что отобрался на матч с Карлсеном. Если бы его не было, то была бы иная ситуация. Зарабатывал бы совершенно по-другому.

Сейчас я живу в собственном доме на Рублевке с двумя детьми. Я купил его за свои деньги», – сказал Карякин.