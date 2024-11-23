Ян подерется в UFC в китайском Лас-Вегасе – там 70% экономики держится на казино. Как это возможно?

Властям не нравится.

Слышали про Макао – уникальный административный район Китая, который называют азиатским Лас-Вегасом? На необычной локации пройдет новый турнир UFC Fight Night, который возглавит Петр Ян и Дейвисон Фигейредо.

Что это за место и почему UFC снова проводит там турнир спустя 10 лет?

Макао более 400 лет управляли португальские колонизаторы. Теперь там двойная система законов, а христианские соборы сосуществуют с китайской архитектурой

Название Макао происходит от гавани А-Ма-Гау, прозванной в честь А-Ма – богини мореплавателей. Изначально в регионе жили китайцы, но в XVI веке началась европейская экспансия. Португальцы впервые пришли в 1513-м, после чего надолго обосновались на полуострове. Они договорились об аренде, а в обмен пообещали избавить местных жителей от мародерствующих пиратов.

Порт в Макао расцвел – благодаря выгодному расположению на полпути между западным побережьем Индии, Малаккой и Японией. Китайским купцам под страхом смерти запрещалось выезжать за границу, поэтому они нанимали португальцев посредниками. Заработанные на торговле деньги те тратили для строительства роскошных европейских домов и церквей в стиле барокко.

Сейчас Макао не напоминает классический азиатский город – там много иезуитских церквей и домов в средиземноморском стиле. В 2005-м ЮНЕСКО включила 22 объекта Макао в список Всемирного наследия. Португальцы строили среду для себя: они охотно вступали в браки с местными жителями и смешивались с ними.

Макао стал последней европейской колонией в Китае. В 1999-м земля вернулась под власть Китая, заключившего договор с Португалией. Сегодня 450-летнее наследие, которое португальцы оставили в Макао, продолжает жить – в самобытной культуре и архитектуре, сочетающих Восток и Запад. Португальский признан официальным языком вместе с китайским (преимущественно кантонский диалект). Но местные называют себя не китайцами, а маканезами.

При этом почти все население, подавляющее большинство которого проживает на полуострове Макао, составляют этнические китайцы, родившиеся либо на материке, либо в Макао. Еще есть небольшие группы других азиатов – в том числе смешанного китайско-португальского происхождения, которых часто называют макаосцами. Португальцев же в регионе почти не осталось (1,7%).

Макао живет за счет казино и обогнал по выручке Лас-Вегас. Но это не нравится коммунистической партии, которая против азартных игр

Макао стал первой и последней европейской колонией в Китае. Теперь там действует принцип «одна страна – две системы»: две различные экономические и юридические системы в рамках единого китайского государства. Входя в состав КНР, Макао обладает значительной автономией: собственными законами, правовой, денежной, таможенной и иммиграционной системами и правом участия в международных организациях.

Особенность Макао – крошечный размер. Население в почти 700 тысяч человек проживает на территории площадью всего 32,9 квадратных км, что делает Макао официально самой густонаселенной территорией на Земле. В регионе на квадратный километр приходится 21,3 тысячи человек. Для сравнения: в Москве на 2024-й плотность – 5134,64 человек.

Основной доход Макао – казино. Введение лицензированных азартных игр там произошло в 1850-х годах. Сейчас Макао – самая успешная игровая столица на Земле. На индустрию казино в городе приходится около 70% экономики. Макао остается единственным местом в Китае, где азартные игры разрешены законом, что делает его очень привлекательным для игроков из материкового Китая и Гонконга. При этом 70% жителей Макао работает в сфере азартных игр.

«Не думаю, что кто-то осознавал, когда выпускал джинна из бутылки, что рынок будет преимущественно на материковом Китае, – сказал игровой аналитик IGamiX Бен Ли. – За последние 20 лет Макао превратился не в мировой центр туризма, а в мировой центр азартных игр в Китае. Он никогда не задумывался таким – предполагалось, что Макао станет Вегасом».

Макао получает почти в три раза больше дохода от азартных игр, чем Лас-Вегас: $23,7 млрд против $8,9 млрд (в 2023-м). В этом году Макао за 10 месяцев уже заработал больше – $23,7 млрд. И это при том, что в Лас-Вегасе более 150 казино, а в Макао – всего 36. Несмотря на это, многие отмечают, что Макао выглядит намного современнее Вегаса, где, к примеру, почти нет ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, а в Макао их 30.

С огромных доходов казино выплачивают 40% в качестве налогов, что позволяет региону развиваться невероятными темпами. Международный валютный фонд прогнозировал в 2024-м рост ВВП Макао на невероятные 27,2%. Власти ежегодно выплачивают постоянным жителям Макао 9000 патак (около $1200), а непостоянным – 5400 патак (около $670).

UFC четвертый раз приезжает в Макао – не были там 10 лет. Американская лига помогает региону изменить образ «столицы казино»

В отличие от Лас-Вегаса, где доходы казино на 70% состоят из неигровых, в Макао они составляли всего 5%. Это означает, что Вегас воспринимается центром развлечений, где можно не только играть, а Макао – лишь столица казино (игровые доходы – 95%). Это не нравится властям в Китае, которые в целом выступают против азартных игр. Пекин попытался сократить число китайских игроков, ограничив количество поездок жителей некоторых провинций в Макао до шести в год.

Власти Макао столкнулись с трудностями из-за вмешательства Китая. Теперь они пытаются диверсифицировать доходы, привлекая в регион не только игроков, но и простых туристов. В Макао появились развлечения, не связанные с азартными играми, – от водных горок и зиплайна до конференций и концертов.

«С первых лет существования в Вегасе была альтернативная экономика. У вас есть индустрия развлечений, которая делает Вегас таким разнообразным – это не просто азартные игры. Мои друзья ездят туда не ради азартных игр. Они говорят, что это совсем не похоже на Макао, где только казино, казино и еще раз казино», – сказал Мигель Сенна Фернандес, глава Маканезской ассоциации, которая популяризирует культуру Макао.

В 2023 году на культурно-развлекательной площадке Galaxy Macau прошел концерт корейской женской группы Blackpink, билеты на который разлетелись за секунды. Плюс растет число международных спортивных мероприятий: в 2024-м в Макао прошли Кубок мира по настольному теннису и женская волейбольная Лига наций.

Теперь в Макао возвращается UFC – четвертый раз в истории, но впервые с 2014 года. Турнир UFC Fight Night, который состоится 23 ноября (начало – 14:00 по мск), насыщен китайскими бойцами и пройдет на 16-тысячной Galaxy Arena. Кевин Чанг, старший вице-президент и глава UFC в Азии, в восторге от турнира в Макао:

«Мы рады вернуться в этот замечательный город. Наше последнее мероприятие UFC здесь состоялось 10 лет назад, в 2014-м, и за прошедшие годы наш бренд значительно вырос. Для нас большая честь сотрудничать с Galaxy Macau, мы с нетерпением ждем возможности провести захватывающее шоу на современной арене для болельщиков со всего региона».

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Фото: Gettyimages /Jeff Bottari/UFC, Chris McGrath; IMAGO/Louis Grasse / SPP, Zhang Jianlai/Xinhua, Li Zuorong/ZUMA Press/Global Look Press