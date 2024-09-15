Боец UFC нанес под 100 ударов за раунд, почти все – в голову. Как его соперник вообще выжил?

Кажется, лучший бой года.

UFC 306 в «Сфере» не порадовал количеством нокаутов, но подарил ярчайший бой между Даниэлем Зеллхубером и Эстебаном Рибовичем , который болельщики уже называют лучшим в 2024 году.

На двоих бойцы выбросили 277 ударов, 92 из которых нанес Рибович в третьем раунде. Сколько-сколько?

Поединок Зеллхубера и Рибовича – находка матчмейкеров UFC. Бойцы даже не в топ-15

Даниэль Зеллхубер – один из главных мексиканских проспектов в UFC. Ему всего 25, но он уже показал два перформанса, достойных бонусов: лучший бой вечера против Франциско Прадо и выступление вечера против Кристоса Гиагоса. Неудивительно, что Дана Уайт поставил Зеллхубера в мейн-кард главного мексиканского турнира года.

Его соперник – аргентинец Эстебан Рибович. Как и Зеллхубер, Рибович – выпускник Претендентской серии Даны Уайта. В мае-2024 он отправил в быстрый нокаут Терренса МакКинни и, похоже, этим заработал путевку в мейн-кард UFC 306. Рибович и Зеллхубер – отличный матчап: оба проводят активные поединки.

Первые два раунда получились насыщенными. Бойцы сразу же включились с длинными и очень агрессивными комбинациями. Зеллхубер умело миксовал удары руками, ногами и коленями вблизи, а Рибович больше походил на низкого грязного боксера: дрался на очень близкой дистанции, много бил по корпусу и переключался на голову. За первые два раунда они нанесли 142 удара на двоих.

А потом началось полное безумие.

Казалось, в третьем раунде бойцы не брали паузу более чем на три-четыре секунды. Спустя 50 секунд агрессивной перестрелки Рибович упал на канвас – Зеллхубер снес его ударом локтем наотмашь, но не завершил поединок на земле.

Через минуту Рибович пробил супертехничную двойку левый апперкот – правый оверхенд, сильно пошатнувшей соперника. Зеллхубер включил режим выживания и спасался на инстинктах: Рибович избивал его у сетки, но рефери Джейсон Херцог не вмешивался.

За одну минуту Рибович нанес более 50 ударов по голове и корпусу соперника, но Зеллхубер выстоял и даже попытался контратаковать. Постепенно Рибович снизил темп – дальше колотить соперника с такой скоростью уже не позволяла выносливость.

Но, даже снизив темп в конце раунда, Рибович все равно пробил планку в 90 ударов за пять минут. Зеллхубер пропустил 73 удара по голове и 14 по корпусу, но так и не упал даже в нокдаун. Даниэль Кормье, комментировавший поединок, сорвал голос.

Бой признали лучшим на турнире, но фанаты уже считают его лучшим за год

Эстебан Рибович победил раздельным решением судей. Кажется, это справедливо: после двух близких раундов, которые, скорее, забрал Зеллхубер, в третьем случился разгром от Рибовича. После окончания турнира Дана Уайт назвал этот поединок лучшим на турнире и выдал бойцам бонус по $50 тысяч.

Реакция мира MMA – ниже:

• «Один из лучших поединков, которые я видел в жизни», – Дрикус дю Плесси;

• «Зеллхубер крепок, как гвозди», – Генри Сехудо;

• «Вот дерьмо! Дайте этим парням все бонусы», – Дэн Иге;

• «Что за сумасшедший бой!» – Алджамейн Стерлинг.

И реакция фанатов:

• «Зеллхубер – Рибович. Спорт, который мы любим»;

• «Как Зеллхубер вообще выжил?»;

• «Вы только что увидели, что значит мексиканский дух».

Если вы проснулись только на главные поединки и разочаровались – найдите повтор этого поединка. Он точно взбодрит вас в выходные.

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Фото: Gettyimages.ru /Christian Petersen