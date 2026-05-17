Фрэнсис Нганну нокаутировал Филипе Линса на турнире MVP MMA

В Лос-Анджелесе на турнире лиги Джейка Пола MVP MMA прошел бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну (19-3) и Филипе Линсом (18-6). Нганну победил нокаутом в первом раунде.

Линс не дрался больше двух лет – последний бой провел в марте 2024-го, когда на UFC 299 победил Иона Куцелабу.

Нганну последний бой провел в октябре 2024-го. Тогда на PFL он нокаутировал Ренана Феррейру.

