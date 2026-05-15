41

Фрэнсис Нганну: «Я – лучший боец в истории MMA»

Нганну считает себя лучшим бойцом в истории.

Фрэнсис Нганну назвал себя лучшим бойцом в истории ММА.

«Я – лучший в истории MMA. Да, в определенный момент я сосредоточился на боксе. Но мне было легко вернуться.

Я почувствовал разницу, посмотрел на другую дисциплину. В боксе я тоже жестко тренировался. И сейчас покажу все, что умею», – сказал Нганну.

Нганну подерется в карде MMA-турнира, который возглавит бой Ронда Раузи – Джина Карано 17 мая. Соперник – Филип Линс.

Нганну – о бое с Джошуа: «Понял, что что-то не так, когда он приехал на арену в час ночи, а я был там с десяти вечера. В итоге мы дрались в 3:30, это безумие»

У Конора вообще есть шансы против Холлоуэя?4961 голос
КонечноКонор Макгрегор
НетМакс Холлоуэй
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Most Valuable Promotions
logoФрэнсис Нганну
logoUFC
logoMMA
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучший боец в истории проиграл Деррику Льюису)
Ответ LilAnswer
Лучший боец в истории проиграл Деррику Льюису)
Как будто Льюис лох какой то со двора) Чистая вкусовщина.Для меня лично из тяжеловесов топ 3 Веласкес,Джон Джонс и Федор.А кто самый некорректно судить ,разные времена были,разные возможности и соперники.Но и Нганну по праву в элиту входит.
Ответ LilAnswer
Лучший боец в истории проиграл Деррику Льюису)
В лучшем бою в истории ММА!
Побил несколько пенсов на закате, ну и Гана, которого тупо залежал, так как был деклассирован в стойке.
1 защита титула за карьеру - «лучший».
Извини бро, но ты далеко не лучший.
Ответ Алексей Новиков
Извини бро, но ты далеко не лучший.
Он тебе не бро, приятель!
Ответ Дундук Ежикович
Он тебе не бро, приятель!
Он тебе не приятель, друг!
Один скромный пожарный где-то усмехнулся.
Ответ Dmitry Shaolin
Один скромный пожарный где-то усмехнулся.
После второго боя ему точно было не до смеха, честно говоря
Ответ Kley Moment 3D
После второго боя ему точно было не до смеха, честно говоря
Стипе мог спокойно разбирать по очкам но полез в рубку
да с хера вообще лучший в истории
защит больше всех? нет, одна штука
зачистил дивизион - тоже нет.

Как-то эпично вышел на титул?
Да в общем-то тоже нет - 6 побед в дебюте, титульник, поражение, еще одно.
Потом вернулся на победную серию и со второй попытки взял.

Там Павлович если что по такому же графику идет - 6 подряд нокаутов в первом раунде, проирыш в титульнике, проигрыш Волкову и снова победная серия.

Аспиналл тоже похожий путь прошел, только в титульнике не проигрывал.
Чепуха, сам себя не похвалишь... На мой взгляд, Нганну даже в истории ЮФС не лучший тяж. Бои с Льюсом, Стипе и Ганом это подтверждают. Его пик пришелся на время когда были на сходе и уже заканчивали свои карьеры Оверим, Стипе, ДК, Веласкез.
Ответ СвинопаС
Чепуха, сам себя не похвалишь... На мой взгляд, Нганну даже в истории ЮФС не лучший тяж. Бои с Льюсом, Стипе и Ганом это подтверждают. Его пик пришелся на время когда были на сходе и уже заканчивали свои карьеры Оверим, Стипе, ДК, Веласкез.
Да так можно про любого говорить что их пик пришелся когда чемпионы постарели.Всегда так говорят)
Ответ Eduard Ma
Да так можно про любого говорить что их пик пришелся когда чемпионы постарели.Всегда так говорят)
Не про любого, а только про недоумков заявляющих себя как лучших в истории спорта.
До сих пор не отошёл после нокаута от Джошуа
А что это за история? Кто-то слышал ее? Интересная?
Вкусил нокаут от Джошуа и понял - «лучший».
Конечно же нет. Но все-таки в тяжёлом весе его уже много лет никто не побеждал.
Интересно было бы взглянуть на него против Джонса и Аспиналла.
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это бой против UFC». Что важно знать про лигу Джейка Пола, куда подписались Нганну и Диаз?
11 мая, 15:35
Худший титульный бой в истории UFC. Опросили 10 экспертов
30 апреля, 12:45
Нганну – о поединке Чимаева и Стрикленда: «Очень тяжелый бой для Шона, но у него есть подходящий спарринг-партнер»
28 апреля, 12:40
Рекомендуем
Главные новости
Эмеев снялся с боя против Шлеменко из-за травмы. Его заменит Дипчиков
41 минуту назад
Топурия – о перепалке с Хокитом на пресс-конференции в Белом доме: «Ему повезло, что там была охрана, потому что один из нас получил бы травму. И не думаю, что это был бы я»
сегодня, 10:26
Аскрен – о турнире MVP MMA: «Невероятно односторонние бои. Ни одного конкурентного поединка»
сегодня, 10:09
Хирн ведет переговоры о поединке Бивола и Бенавидеса: «Бои с такими парнями, как Айферт, Дмитрию не нужны. Он жаждет больших вызовов»
сегодня, 09:59
Джонс – о выступлении Раузи в бою с Карано: «Это было лучше, чем весь турнир UFC»
сегодня, 09:47
Что важно знать о возвращении Конора Макгрегора?
сегодня, 08:00Фото
Вечер бокса в Гизе: Усик – Верховен, Шираз против Бегича и другие бои
сегодня, 07:30
Календарь боев в MMA и боксе в мае-2026
сегодня, 07:00
Конор – о поражении Диаза Перри: «Теперь я понимаю, почему Нейт не согласился на бой. Жди, когда я тебя достану, длинноногое ничтожество»
сегодня, 05:56
Дмитрий Бивол поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России: «Сезон был непростым, но команда показала железный характер и вернула титул в Санкт-Петербург»
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем