Фрэнсис Нганну: «Я – лучший боец в истории MMA»
«Я – лучший в истории MMA. Да, в определенный момент я сосредоточился на боксе. Но мне было легко вернуться.
Я почувствовал разницу, посмотрел на другую дисциплину. В боксе я тоже жестко тренировался. И сейчас покажу все, что умею», – сказал Нганну.
Нганну подерется в карде MMA-турнира, который возглавит бой Ронда Раузи – Джина Карано 17 мая. Соперник – Филип Линс.
Нганну – о бое с Джошуа: «Понял, что что-то не так, когда он приехал на арену в час ночи, а я был там с десяти вечера. В итоге мы дрались в 3:30, это безумие»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Most Valuable Promotions
1 защита титула за карьеру - «лучший».
защит больше всех? нет, одна штука
зачистил дивизион - тоже нет.
Как-то эпично вышел на титул?
Да в общем-то тоже нет - 6 побед в дебюте, титульник, поражение, еще одно.
Потом вернулся на победную серию и со второй попытки взял.
Там Павлович если что по такому же графику идет - 6 подряд нокаутов в первом раунде, проирыш в титульнике, проигрыш Волкову и снова победная серия.
Аспиналл тоже похожий путь прошел, только в титульнике не проигрывал.
Интересно было бы взглянуть на него против Джонса и Аспиналла.