Фрэнсис Нганну: «Я – лучший боец в истории MMA»

Фрэнсис Нганну назвал себя лучшим бойцом в истории ММА.

«Я – лучший в истории MMA . Да, в определенный момент я сосредоточился на боксе. Но мне было легко вернуться.

Я почувствовал разницу, посмотрел на другую дисциплину. В боксе я тоже жестко тренировался. И сейчас покажу все, что умею», – сказал Нганну.

Нганну подерется в карде MMA-турнира, который возглавит бой Ронда Раузи – Джина Карано 17 мая. Соперник – Филип Линс.

Нганну – о бое с Джошуа: «Понял, что что-то не так, когда он приехал на арену в час ночи, а я был там с десяти вечера. В итоге мы дрались в 3:30, это безумие»