Наойя Иноуэ победил Дзюнто Накатани и защитил титул абсолютного чемпиона мира

2 мая в Токио (Япония) состоялся вечер бокса. В главном событии ивента прошел поединок между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наойей Иноуэ и Дзюнто Накатани.

Иноуэ победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 116-112).

Для Накатани это поражение стало первым в карьере. Теперь его профессиональный рекорд – 32-1.

На счету Иноуэ 33 победы и ни одного поражения.

Наойя Иноуэ оказался тяжелее Дзюнто Накатани перед боем в Токио