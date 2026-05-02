Наойя Иноуэ победил Дзюнто Накатани и защитил титул абсолютного чемпиона мира

2 мая в Токио (Япония) состоялся вечер бокса. В главном событии ивента прошел поединок между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наойей Иноуэ и Дзюнто Накатани.

Иноуэ победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 116-112).

Для Накатани это поражение стало первым в карьере. Теперь его профессиональный рекорд – 32-1.

На счету Иноуэ 33 победы и ни одного поражения.

Наойя Иноуэ оказался тяжелее Дзюнто Накатани перед боем в Токио

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Действительно боксер как по мне не хуже Усика. Именно он по активности и опозиции должен быть 1 в p4p.
Ответ Fightmetrix
Тяжёлый вес это другой мир
как Инуэ ответил в 11 раунде на то, что бой кажется уплывал из рук, это чистое величие

топ-1 p2p
Ответ Van Pelt
С p2p ты , конечно, норм джазу дал))) pound-for-pound все-таки))
Удивительно, как просел бокс по популярности.
Одна из самых громких вывесок в истории легкого веса в боксе, а на спортсе комментариев - кот наплакал.
Ответ Иван Лапин
Просто в тематике бокса, а уж тем более легкого веса, мамкиных экспертов почти нет.
Это ведь не Путалону или Люсьена с Ф1 комментировать. Там то одни эксперты собираются.
Ответ Иван Лапин
Может потому что вес не легкий, а какой то ближе к детскому )
Класс супер красавчики бой классный
