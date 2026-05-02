Наойя Иноуэ победил Дзюнто Накатани и защитил титул абсолютного чемпиона мира
2 мая в Токио (Япония) состоялся вечер бокса. В главном событии ивента прошел поединок между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наойей Иноуэ и Дзюнто Накатани.
Иноуэ победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 116-112).
Для Накатани это поражение стало первым в карьере. Теперь его профессиональный рекорд – 32-1.
На счету Иноуэ 33 победы и ни одного поражения.
Наойя Иноуэ оказался тяжелее Дзюнто Накатани перед боем в Токио
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
топ-1 p2p
Одна из самых громких вывесок в истории легкого веса в боксе, а на спортсе комментариев - кот наплакал.
Это ведь не Путалону или Люсьена с Ф1 комментировать. Там то одни эксперты собираются.