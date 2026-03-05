Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»
Бенавидес назвал возможных соперников.
Давид Бенавидес рассказал, с кем хотел бы подраться в этом году.
«Буду охотиться за Биволом, ведь у него титулы в полутяжелом весе. Есть другой монстр – Артур Бетербиев, еще Джей Опетая и Канело», – сказал Бивол.
Бенавидес выиграл у Энтони Ярда в ноябре 2025-го решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing Social
