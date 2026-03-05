Давид Бенавидес: «Буду охотиться за Биволом. Еще есть Бетербиев, Опетая и Канело»

Бенавидес назвал возможных соперников.

Давид Бенавидес рассказал, с кем хотел бы подраться в этом году.

«Буду охотиться за Биволом , ведь у него титулы в полутяжелом весе. Есть другой монстр – Артур Бетербиев , еще Джей Опетая и Канело », – сказал Бивол.

Бенавидес выиграл у Энтони Ярда в ноябре 2025-го решением судей.

Бивол и Бетербиев исключены из рейтинга P4P по версии ESPN