Ислам Махачев стал послом самбо в мире
Махачев стал послом самбо.
Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев принял предложение президента Международной федерации самбо (FIAS) Василия Шестакова стать послом самбо в мире.
«Думаю, это будет достойный посол. Федор Емельяненко тоже сказал, что очень рад, что Ислам тоже будет представлять самбо в мире», - сказал Шестаков.
Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
Молодец ✊🏻
Кто если не он! Фёдор и Хабиб завершили карьеру, а Ислам действующий чемпион!
