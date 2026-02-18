Ислам Махачев стал послом самбо в мире

Махачев стал послом самбо.

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев принял предложение президента Международной федерации самбо (FIAS) Василия Шестакова стать послом самбо в мире.

«Думаю, это будет достойный посол. Федор Емельяненко тоже сказал, что очень рад, что Ислам тоже будет представлять самбо в мире», - сказал Шестаков.

Хабиб – о следующем бое Махачева: «Может быть, июнь-июль. Работаем над этим»