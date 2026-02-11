Петру Яну исполнилось 33 года
Ян празднует день рождения.
Сегодня, 11 февраля, день рождения чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Ему исполнилось 33 года.
Ранее Ян подтвердил, что трилогия с Мерабом Двалившили состоится. В марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш и стал чемпионом в легчайшем весе.
В январе Петр перенес операцию на пояснице.
Шон О’Мэлли: «Яну не стоит так скоро драться с Мерабом после операции на спине. Ужасная ошибка. Зачем нужен Двалишвили, если есть такой отстойный борец, как я?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поздравления чемпиону! И пожелание провести несколько удачных защит пояса и без травм!
С днём Рождения, чемпион!
С днюхой чемпа- главное без травм, и удачных защит пояса.
Возраст уже солидный, особенно для легкого веса. Один-два успешных боя и стоит задуматься о завершении карьеры, тем более что вершин уже достиг, всем все доказал и денег, надеюсь, заработал.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем