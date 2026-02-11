Петру Яну исполнилось 33 года

Ян празднует день рождения.

Сегодня, 11 февраля, день рождения чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна . Ему исполнилось 33 года.

Ранее Ян подтвердил , что трилогия с Мерабом Двалившили состоится. В марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш и стал чемпионом в легчайшем весе.

В январе Петр перенес операцию на пояснице.

Шон О’Мэлли: «Яну не стоит так скоро драться с Мерабом после операции на спине. Ужасная ошибка. Зачем нужен Двалишвили, если есть такой отстойный борец, как я?»