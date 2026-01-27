Ян подтвердил, что в следующем бою снова подерется с Двалившили: «UFC гарантировали Мерабу реванш со мной. Либо весной, либо летом»

Ян подтвердил трилогию с Двалишвили.

Чемпион UFC Петр Ян подтвердил, что трилогия с Мерабом Двалившили состоится.

«Мой следующий поединок уже определен, UFC гарантировали Мерабу реванш со мной. Как только он будет готов и залечит все травмы, это случится. Либо весной, либо летом», – сказал Ян.

Напомним, в марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш.

