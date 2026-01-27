  • Спортс
39

Ян подтвердил, что в следующем бою снова подерется с Двалившили: «UFC гарантировали Мерабу реванш со мной. Либо весной, либо летом»

Ян подтвердил трилогию с Двалишвили.

Чемпион UFC Петр Ян подтвердил, что трилогия с Мерабом Двалившили состоится.

«Мой следующий поединок уже определен, UFC гарантировали Мерабу реванш со мной. Как только он будет готов и залечит все травмы, это случится. Либо весной, либо летом», – сказал Ян.

Напомним, в марте 2023-го Мераб победил Яна единогласным решением судей. В декабре 2025-го Петр взял реванш.

Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр – русский. Это невозможно»

Мераб Двалишвили: «Парни из UFC связались со мной и сказали: «Отдыхай, сколько нужно – следующий бой будет с Яном за пояс»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм БК «Архангел Михаил»
Одна из самых интересных трилогий за последнее время, тяжело сказать кто победит.
Паша Булаев
Одна из самых интересных трилогий за последнее время, тяжело сказать кто победит.
Ее думаю что в третьем бою мы увидим какое-то принципиальное отличие от второго,опять же с поправкой на то,что Петя выйдет в оптимальных кондициях.Когда он готов на 100%,то это имба ,которая не контрится ничем(Стерлинг в первом бою привет).Переводить Мераб не сможет,а в стойке мы прекрасно видели что с ним случилось.По факту кроме бесконечного кардио и бешенного напора у Двалишвили нет ничего,борьба посредственная,может только спамить переводами,но кого-то там удержать или засабмитить не может,в стойке так себе тоже он выглядит.
Паша Булаев
Одна из самых интересных трилогий за последнее время, тяжело сказать кто победит.
Все зависит от Петра если без травм то будет повторение
Мейраб ни от кого не бегал, бился со всеми, так что справедливо.
Петр Романов_1116737127
Мейраб ни от кого не бегал, бился со всеми, так что справедливо.
Да, МеЙраб он такой.. Чем то на Двалишвили похож))
Роман Тришкин
Да, МеЙраб он такой.. Чем то на Двалишвили похож))
Это Кори Линделл
И это хорошо! Будем ждать.
Опять надо разбить его.
Петя, просто выйди и дай ему звезды
Удачи
Ну получается Умара и Шугу тоже могут свести. Классный будет бой
fhneh
Ну получается Умара и Шугу тоже могут свести. Классный будет бой
Ничего классного не будет) Умар в стойке не простоит и минуты и полетит в ноги) все раунды будет возня на полу, глядя как Шон даже из под ядонга встать не мог)
логично. Нурмагомедов и тем более ОМейли не заслужили
Сергей Данилов
логично. Нурмагомедов и тем более ОМейли не заслужили
Комментарий скрыт
Сергей Данилов
логично. Нурмагомедов и тем более ОМейли не заслужили
Ну, Умар и не просил титульник, он просил бой с Шоном. А что надо, чтоб заслужить? Кого победить, кроме О’Мэлли, если Мераб сейчас недоступен?
Мераб заслуживает незамедлительного реванша. Очень надеюсь, что Петр подойдет в пиковой форме и затащит Мераба. Второй бой получился на загляденье! Удачи Петру и подойти к бою готовым на 100%.
Два зрелищных, заряженных бойца, я бы и их квадрологию с удовольствием посмотрел💥💥💥
