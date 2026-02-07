Даниил Донченко: «Мераб достойно принял поражение от Яна. Знаю, что ему дадут незамедлительный реванш»
Даниил Донченко: Мераб достойно принял поражение от Яна.
Боец полусреднего веса UFC Даниил Донченко высказался о поражении Мераба Двалишвили от Петра Яна.
В декабре Двалишвили проиграл Яну судейским решением в главном событии UFC 323.
– Как Мераб пережил поражение от Яна?
– Я списался с Мерабом после поражения. Я думаю, этот человек ментально сильный. Он принял это достойно и сделает выводы. Я знаю, что ему незамедлительный реванш дадут. Поэтому будет интересно посмотреть. Потому что тот бой был очень интересный, – сказал Донченко.
Ян уверен, что выиграет у Двалишвили в трилогии: «Бык всегда сильнее, но побеждает матадор»
Ян – о победе над Двалишвили: «Все это время я знал, что не смог поработать в первом бою. И это меня очень цепляло»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sport24
Если не будет травм у бойцов, то незамедлительному реваншу быть. И по чесноку грузин его заслуживает. Давать титульник крашенному или Нурмагомедову перед Мерабом было бы несправедливо.
Кто???
