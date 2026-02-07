Даниил Донченко: «Мераб достойно принял поражение от Яна. Знаю, что ему дадут незамедлительный реванш»

Даниил Донченко: Мераб достойно принял поражение от Яна.

Боец полусреднего веса UFC Даниил Донченко высказался о поражении Мераба Двалишвили от Петра Яна .

В декабре Двалишвили проиграл Яну судейским решением в главном событии UFC 323.

– Как Мераб пережил поражение от Яна?

– Я списался с Мерабом после поражения. Я думаю, этот человек ментально сильный. Он принял это достойно и сделает выводы. Я знаю, что ему незамедлительный реванш дадут. Поэтому будет интересно посмотреть. Потому что тот бой был очень интересный, – сказал Донченко.

