Царукяну интересен бой за пояс BMF: «Топурия дерется раз в год. Я не настолько молод, чтобы так долго ждать»

Царукяну интересен пояс BMF.

Боец UFC Арман Царукян хотел бы подраться за пояс BMF.

«Илия Топурия дерется раз в год. Я не настолько молод, чтобы так долго ждать. Если бы UFC дали мне бой за титул BMF, это тоже было бы здорово», – сказал Царукян.

Напомним, поясом BMF владеет Макс Холлоуэй. 8 марта он проведет защиту против Чарльза Оливейры.

