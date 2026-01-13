Царукяну интересен бой за пояс BMF: «Топурия дерется раз в год. Я не настолько молод, чтобы так долго ждать»
Царукяну интересен пояс BMF.
Боец UFC Арман Царукян хотел бы подраться за пояс BMF.
«Илия Топурия дерется раз в год. Я не настолько молод, чтобы так долго ждать. Если бы UFC дали мне бой за титул BMF, это тоже было бы здорово», – сказал Царукян.
Напомним, поясом BMF владеет Макс Холлоуэй. 8 марта он проведет защиту против Чарльза Оливейры.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Арияля Хельвани
