Ислам Махачев – на новом постере UFC и Paramount+

Махачев попал на постер UFC и Paramount+.

Дана Уайт в социальных сетях показал новый постер UFC и Paramount+.

На постере – Ислам Махачев, Алекс Перейра, Кайла Харрисон и Макс Холлоуэй.

Paramount будет эксклюзивно транслировать все турниры через стриминговую платформу Paramount+ в США. Сумма сделки составила $7,7 млрд.

