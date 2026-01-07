Ислам Махачев – на новом постере UFC и Paramount+
Махачев попал на постер UFC и Paramount+.
Дана Уайт в социальных сетях показал новый постер UFC и Paramount+.
На постере – Ислам Махачев, Алекс Перейра, Кайла Харрисон и Макс Холлоуэй.
Paramount будет эксклюзивно транслировать все турниры через стриминговую платформу Paramount+ в США. Сумма сделки составила $7,7 млрд.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Даны Уайта
