Пэдди Пимблетт: «Если Топурия собирается долго сидеть без дела, то я бы предпочел, чтобы он просто освободил пояс и перестал удерживать дивизион»

Пимблетт считает, что Топурии стоит освободить пояс, если он вскоре не вернется.

Боец UFC Пэдди Пимблетт объяснил, почему не хочет долго ждать бой с Илией Топурией .

«Это единственный бой [с Топурией], который нужно провести, но в то же время нужно смотреть, что с Илией происходит. Я уже говорил ранее, хоть мне и не нравится этот парень, что я ему сочувствую.

Если это будет не Илия, то будет лишь смешнее, что за полноценный титул я подерусь против победителя боя Макса Холлоуэя и Чарльза Оливейры. Это просто «### ## ###» [иди к черту] для Армана. Было бы уморительно. Скажите Царукяну, чтобы дрался с Матеушом Гамротом или тому подобное.

Люди продолжают говорить: «Ты, вероятно, закончишь как Том, когда победишь Гейджи». Потому что все думают, что Илия не вернется. Хотя бы в 2026-м. Они думают, что все затянется на два года.

Если он собирается сидеть так долго, то я бы предпочел, чтобы он просто освободил пояс и перестал удерживать дивизион. Но я действительно хочу подраться с ним. Хочу избить Топурию и показать всем, что я могу его одолеть, но в то же время, если он собирается держать меня, как это было в случае Аспиналла и Джона Джонса, то нет. Просто освободи титул», – сказал Пимблетт.

Напомним, Топурия приостановил выступления в UFC из-за семейных проблем. За временный пояс легкого дивизиона 25 января подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи.

