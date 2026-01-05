Чарльз Оливейра: «Если Махачев и Топурия будут драться в стойке, то Илия нокаутирует Ислама. Его удар – сильнейший из тех, что я пропускал»

Оливейра: если Махачев и Топурия будут драться в стойке, то Илия победит нокаутом.

Чарльз Оливейра считает, что Илия Топурия нокаутирует Ислама Махачева в стойке.

«Махачев или Топурия? У Ислама только один вариант – клинч и тейкдаун. Топурия – сильный боец. Не потому что он нокаутировал меня. Это был сильнейший удар, который я пропускал. Никогда не видел его в клинче или на земле. Если они будут драться в стойке, то Илия нокаутирует Махачева. Если Ислам переведет бой, то финиширует Топурию. Думаю, это очень-очень близкий бой. Исламу главное держать дистанцию», – сказал Оливейра.

Напомним, Оливейра проиграл Топурии в июне 2025-го нокаутом в первом раунде. Махачев победил Чарльза удушающим приемом в октябре 2022-го.

Чарльз Оливейра набил татуировки с покемонами

Рокхолд – о разнице в уровне борьбы между Махачевым и другими бойцами UFC: «Все думали, что Оливейра хорош, а потом против него вышел Ислам. Бразилец выглядел отстойно на его фоне»