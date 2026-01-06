Ислам Махачев: «Кормье сможет потянуть Джонса только в борьбе»
Махачев: Кормье сможет потянуть Джонса только в борьбе.
Чемпион UFC Ислам Махачев оценил шансы Даниэля Кормье победить Джона Джонса.
«Кормье сможет потянуть Джонса только в борьбе. Джонс хорошо борется, но это стихия Даниэля. Там он парень олимпийского уровня», – сказал Махачев.
Ранее Кормье заявил, что когда-нибудь проведет схватку с Джонсом.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
