Конор Макгрегор: «Я вернулся в пул тестирования, будьте готовы»

Конор Макгрегор подтвердил, что вернулся в пул тестирования.

«Я вернулся в пул, будьте готовы. Ущерб будет нанесен», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил , что Конор Макгрегор может выступить на турнире в Белом доме.

Президент BKFC сообщил, что Конор вернулся в пул допинг-тестирования: «Он готовится к бою в Белом доме»

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