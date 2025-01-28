Шара Буллет хочет реже драться: «Думаю, после боя с Пейджем нужно заняться здоровьем и семьей»

Шара Буллет хочет реже драться после боя с Майклом Пейджем.

«Думаю, после боя с Пейджем нужно заняться здоровьем, семьей.

Дам совет молодым ребятам: не отвлекайтесь из-за шума вокруг. Тренируйтесь, уделяйте время семье. На пути встречается много воздуханов, встречи с которыми заканчиваются пустыми обещаниями и фотками», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов .

Напомним, Шара Буллет подерется с Майклом Пейджем 1 февраля.

Шара Буллет: «После Пейджа хочу распланировать подготовку на три месяца. Не только ударку тренировать, но и ходить на другие виды спорта. Сейчас я еще дурачусь»

Шара Буллет обратился к Пейджу: «Слышал, ты сказал, что я буду истекать кровью. Да, твоей»