Тагир Уланбеков победил Клэйтона Карпентера единогласным решением судей на UFC 311
В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) начался турнир UFC 311, прелимы которого открыл поединок Тагира Уланбекова (16-2) и Клэйтона Карпентера (8-1).
Уланбеков победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
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