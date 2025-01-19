Тагир Уланбеков победил Клэйтона Карпентера единогласным решением судей на UFC 311

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) начался турнир UFC 311, прелимы которого открыл поединок Тагира Уланбекова (16-2) и Клэйтона Карпентера (8-1).

Уланбеков победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

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