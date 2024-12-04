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Фьюри – о первом бое с Усиком: «Это был фантастический тренировочный лагерь. Проблем не было»

Тайсон Фьюри рассказал о подготовке к первому бою с Александром Усиком.

«Это был фантастический тренировочный лагерь. Проблем при подготовке не было. Я слышал много всяких дерьмовых разговоров, что у меня были проблемы. Не было там никаких проблем.

Люди ищут оправдания – плохая подготовка, повар кормил меня неправильно. Нет. Усик выиграл бой, больше не о чем говорить», – сказал Тайсон Фьюри.

Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри запланирован на 21 декабря.

Усик и Фьюри сошли с ума – мерещатся друг другу в лицах прохожих. Козырное промо реванша

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DAZN Boxing
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Усик – Фьюри
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