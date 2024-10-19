Бетербиев – о переходе в ММА: «Нет, не хочется. Спарринга с Исламом Махачевым ждать не стоит»

Артур Бетербиев не хочет переходить в смешанные единоборства.

«Нет, в тот день я побегал, у меня было хорошее настроение. После плотного обеда сказал об этом несколько слов. Нет, не хочется.

Да с Жоржем Сен-Пьером общался об этом, но я не буду это делать. Спарринга с Исламом Махачевым ждать не стоит», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев .

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