Уайт – о UFC 306: «Я буду знать каждую деталь турнира. Единственная проблема – не уверен, что это сработает»
Дана Уайт признался, что не уверен в успехе UFC 306
«Мы собираемся все отрепетировать. Я буду знать каждую деталь. Единственная проблема – не уверен, что это сработает.
Будет интересно провести спортивное мероприятие на арене «Сфера», где мы в основном снимаем фильмы. В этот вечер мы тоже его снимем, но в перерывах будут бои. Вы увидите нашу идею и то, как мы ее изложили», – заявил президент UFC Дана Уайт.
UFC 306 пройдет в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на мегасовременной арене «Сфера».
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Grind City Media
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