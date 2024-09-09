Уайт – о UFC 306: «Я буду знать каждую деталь турнира. Единственная проблема – не уверен, что это сработает»

Дана Уайт признался, что не уверен в успехе UFC 306

«Мы собираемся все отрепетировать. Я буду знать каждую деталь. Единственная проблема – не уверен, что это сработает.

Будет интересно провести спортивное мероприятие на арене «Сфера», где мы в основном снимаем фильмы. В этот вечер мы тоже его снимем, но в перерывах будут бои. Вы увидите нашу идею и то, как мы ее изложили», – заявил президент UFC Дана Уайт .

UFC 306 пройдет в ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на мегасовременной арене «Сфера».

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