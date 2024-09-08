ACA 179: Омаров против Тайгибова, Полпудников подерется с Фроесом. Основной кард начнется в 21:00

Сегодня в Краснодаре состоится турнир ACA 179, в главном событии которого пройдет финальный бой Гран-при ACA в полулегком весе между Исламом Омаровым (14-0) и Курбаном Тайгибовым (14-3).

В соглавном поединке Алексей Полпудников (34-9-1) подерется с бразильцем Фелипе Фроесом (23-8-1).

Остальные бои главного карда:

Тимур Валиев (18-3) – Махарбек Каргинов (17-3);

Салимгерей Расулов (24-9) – Пуай Рахмани (2-3);

Георгий Кичигин (29-10) – Андрей Кошкин (23-10).

Прямую трансляцию турнира проведет официальный сайт промоушена ACA. Старт основного карда – в 21:00 по московскому времени.

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