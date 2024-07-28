Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде на турнире UFC 304

Теги UFC MMA Кертис Блейдс Том Аспиналл UFC 304 Бокс/MMA/UFC

На UFC 304 в Манчестере прошел титульный бой за временный пояс в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Кертисом Блейдсом.

Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде.

В июле-2022 Аспиналл проиграл Блейдсом техническим нокаутом в первом раунде. Аспиналл не смог продолжить поединок из-за травмы колена.

UFC 304: Эдвардс – Мухаммад, Аспиналл – Блейдс, Мокаев – Капе и другие бои

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16 комментариев
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настоящий чемпион в тяжах, очевидно джонс не будет с ним драться
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что-то кард пока не радует :)
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Том Машина, нынешних тяжей косит всех в 1 раунде без проблем. Пока не видится что кто нибудь составил проблем, возможно хоть Ган что нибудь сможет, если Том решит вести бой в стойке, внизу у Гана нет шансов.
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Такое ощущение что у него вообще нет слабостей. Просто всех на классе сносит.
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Настоящий чемпион тяжелого дивизиона! 🏆
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Поэтому Джонс и не хочет драться с Томом))
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Аспинэлл на другом уровне вообще. Скорость средневеса, а удар как у поезда.
Причём он ещё и умный парень. А с этим у многих бойцов (скажем откровенно) проблемы. Какие слова после боя!
За него хочется болеть.
С победой британца! 🇬🇧
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Ответ Алексей Иванов
Очень рано остановили Блейдс в сознании был,удары не амплитудные были,Блэйдсу пару секунд просто нужно было после падения
да не, там каждый удар был в область уха, а у блейдса руки лежали на полу он ими не прикрывал голову, а держался просто чтобы не лечь лицом в пол.
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Мощный боец👊
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Вот бы бой с Джонсом увидеть) остальных всех переедет)
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Техника и скорость Аспинэлла впечатляющие. Особенно скорость - для тяжа просто феноменальная.
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Ответ Суслик Агарян
Вот бы бой с Джонсом увидеть) остальных всех переедет)
Да Джонс зассыт с ним выходить даже после бочки туринабола)))
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Том огромный парень даже для тяжеловеса, уникальные данные у него конечно, сила, скорость, габариты, разносторонний, просто машина. Если Джонни уйдёт на пенсию, то скоро по второму кругу пойдёт, Ган остался.
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Ответ Лютый альбинос
Да Джонс зассыт с ним выходить даже после бочки туринабола)))
Ну это ясно как божий день) а желание увидеть это меньше не становится) даже не с нганну интересно посмотреть Джонса, а с томом) нганну он переведет и засабмитит как Гана, а Тома поди попробуй)
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