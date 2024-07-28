Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде на турнире UFC 304

На UFC 304 в Манчестере прошел титульный бой за временный пояс в тяжелом весе между и .

Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде.

В июле-2022 Аспиналл проиграл Блейдсом техническим нокаутом в первом раунде. Аспиналл не смог продолжить поединок из-за травмы колена.

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