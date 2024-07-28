Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде на турнире UFC 304
На UFC 304 в Манчестере прошел титульный бой за временный пояс в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Кертисом Блейдсом.
Аспиналл нокаутировал Блейдса в первом раунде.
В июле-2022 Аспиналл проиграл Блейдсом техническим нокаутом в первом раунде. Аспиналл не смог продолжить поединок из-за травмы колена.
UFC 304: Эдвардс – Мухаммад, Аспиналл – Блейдс, Мокаев – Капе и другие бои
Забудьте про Джонса и Миочича. В тяжелом весе UFC есть реальный титульник
Причём он ещё и умный парень. А с этим у многих бойцов (скажем откровенно) проблемы. Какие слова после боя!
За него хочется болеть.
С победой британца! 🇬🇧