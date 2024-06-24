Вартанян – о поражении Алискерова: «Икрам просто не успел перестроиться. Проигрыш никак не отразится на его карьере»

Эдуард Вартанян прокомментировал поражение Икрама Алискерова.

«Почему Алискеров не перевел бой в партер? Любой, абсолютно любой поединок в смешанных единоборствах начинается со стойки. Икрам просто не успел перестроиться.

Короткое уведомление? Алискеров сделал это намеренно. Он хотел завоевать авторитет. Ну, как говорится, не получилось, но это никак не скажется на его дальнейшей карьере, – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.

Напомним, Алискеров проиграл нокаутом в первом раунде Роберту Уиттакеру в главном событии UFC Saudi Arabia.

Уиттакер согласен драться с Шарой Буллетом: «Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем. Готов к любому вызову»

Алискеров – о поражении от Уиттакера: «Это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск»