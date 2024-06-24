Вартанян – о поражении Алискерова: «Икрам просто не успел перестроиться. Проигрыш никак не отразится на его карьере»

Теги UFC MMA Эдуард Вартанян Роберт Уиттакер Икрам Алискеров Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян прокомментировал поражение Икрама Алискерова.

«Почему Алискеров не перевел бой в партер? Любой, абсолютно любой поединок в смешанных единоборствах начинается со стойки. Икрам просто не успел перестроиться.

Короткое уведомление? Алискеров сделал это намеренно. Он хотел завоевать авторитет. Ну, как говорится, не получилось, но это никак не скажется на его дальнейшей карьере, – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.

Напомним, Алискеров проиграл нокаутом в первом раунде Роберту Уиттакеру в главном событии UFC Saudi Arabia.

Уиттакер согласен драться с Шарой Буллетом: «Если судьба решит, что нам нужно подраться, то мы это сделаем. Готов к любому вызову»

Алискеров – о поражении от Уиттакера: «Это спорт, никаких оправданий. Я осознанно пошел на этот риск»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий