Порье выложил фото с Чендлером и Конором на руках: «Счастливого Дня отца»
Порье подшутил над Конором и Чендлером в связи с праздником Дня отца.
«Счастливого Дня отца», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Дастин Порье, выложив фото, на котором он держит на руках Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.
Напомним, в США в этом году праздник День отца отмечался 16 июня.
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