Порье выложил фото с Чендлером и Конором на руках: «Счастливого Дня отца»

Порье подшутил над Конором и Чендлером в связи с праздником Дня отца.

«Счастливого Дня отца», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Дастин Порье, выложив фото, на котором он держит на руках Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Напомним, в США в этом году праздник День отца отмечался 16 июня.

Порье про Конора и Чендлера в новом сезоне реалити-шоу Уайта: «TUF моих детишек»

Конор озвучил планы на 2024 год: «Я проведу три боя: в июне, сентябре и декабре»