Порье выложил фото с Чендлером и Конором на руках: «Счастливого Дня отца»

Теги UFC MMA Дастин Порье Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Порье подшутил над Конором и Чендлером в связи с праздником Дня отца.

«Счастливого Дня отца», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Дастин Порье, выложив фото, на котором он держит на руках Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Напомним, в США в этом году праздник День отца отмечался 16 июня.

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3 комментария
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Хорош))
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Ответ кот 26
Получится внушительная фотогалерея если Ислам выложит фото кого он отнянчил !!!!😂😂😂😂
Да не особо вообще-то. Он не так уж и долго в ufc. По сути Оливейра, Волкановски да Порье.
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