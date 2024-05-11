RCC 19: Шлеменко против Хамитова

Сегодня в Екатеринбурге состоится турнир RCC 19, в главном событии которого пройдет MMA-поединок в среднем весе между Александром Шлеменко (63-15-1) и Куатом Хамитовым (26-7-2).

В соглавном поединке подерутся Иван Штырков (22-2-1) и Гаджимурад Антигулов (21-9).

Главные бои карда.

Тимур Нагибин (21-8) – Владимир Токов (9-2);

Сергей Мартынов (17-5) – Кямран Аббасов (23-6);

Никита Михайлов (9-3) – Эдсон Лоуренсо (13-4).

Турнир начнется в 15:00 по московскому времени. Официальная трансляция будет доступна на телеканале UDAR.

Шлеменко тяжелее Хамитова перед боем на RCC 19

«В отличной компании». Шлеменко и Поветкин посетили инаугурацию Путина