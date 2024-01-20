Хейни – о Дэвисе: «Он говорит обо мне только, когда у меня есть соперник. Теперь я свободен, Джервонта»

Теги бокс Джервонта Дэвис Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни предложил поединок Джервонте Дэвису.

«Я вызывал этого чувака в течение многих лет. Он говорит что-то только, когда у меня уже есть соперник, но теперь я свободен, и мы можем подраться хоть сейчас, где он только захочет! Дэвис сказал, что мы не знаем, как с ним связаться. Что ж, пусть твои люди сделают это, Джервонта», – заявил чемпион мира по боксу Дэвин Хейни.

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