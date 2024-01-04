Фрэнсис Нганну: «В прошлом году я узнал, каким мерзким может быть наш спорт. Мне повезло с PFL»

Фрэнсис Нганну признался, что ему повезло с предложением от PFL .

«Есть много противоречивых мнений о моих карьерных решениях, потому что большинство из них случились в этом году. Были переговоры с различными организациями, заинтересованными в моих услугах. Многие из них просто хотели попиариться за мой счет.

Это часть бизнеса, с которой я познакомился в прошлом году. Все это может быть по-настоящему мерзким. Вокруг вас есть люди, которые притворяются теми, кем они не являются. Но это хорошая возможность стать мудрее. Большинство бойцов не имеют хорошего образования, и именно поэтому продолжают попадать в такие ситуации.

Мне повезло, что я попал в положение, где смог это узнать, а затем появилась PFL с отличным предложением, контрактом и возможностью, от которой я не мог отказаться», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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