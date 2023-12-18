Яна Сантос снялась с поединка против Дюмо из-за травмы: «Мое сердце разбито. Как и нос»

Яна Сантос снялась с турнира UFC Fight Night 234.

«Мое сердце разбито (как и нос). Впервые слетела с боя. Дерьмо случается», – написала в соцсетях боец UFC Яна Сантос.

14 января Сантос должна была провести поединок против Нормы Дюмо в рамках UFC Fight Night 234.

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