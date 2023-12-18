Яна Сантос снялась с поединка против Дюмо из-за травмы: «Мое сердце разбито. Как и нос»

Теги UFC MMA Яна Сантос Бокс/MMA/UFC

Яна Сантос снялась с турнира UFC Fight Night 234.

«Мое сердце разбито (как и нос). Впервые слетела с боя. Дерьмо случается», – написала в соцсетях боец UFC Яна Сантос.

14 января Сантос должна была провести поединок против Нормы Дюмо в рамках UFC Fight Night 234.

Яна Сантос – о жизни во Флориде: «Из окна машины можно увидеть десятки крокодилов»

Яна Сантос – о реванше Грассо и Шевченко: «Валентина победит»

🔥 Мегатурнир в боксе: Бивол, Уайлдер и Джошуа в одном карде. Все, что об этом нужно знать

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий