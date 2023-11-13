Уокер и Анкалаев подерутся 13 января (Джон Кавана)

Джонни Уокер и Магомед Анкалаев подерутся 13 января.

Об этом сообщил тренер по MMA Джон Кавана во время передачи The MMA Hour с Ариэлем Хельвани.

Напомним, что поединок первый поединок Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся из-за повреждения, полученного бразильским бойцом после запрещенного удара россиянина.

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