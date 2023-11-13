Уокер и Анкалаев подерутся 13 января (Джон Кавана)

Теги UFC MMA Джон Кавана Магомед Анкалаев Джонни Уокер Бокс/MMA/UFC

Джонни Уокер и Магомед Анкалаев подерутся 13 января.

Об этом сообщил тренер по MMA Джон Кавана во время передачи The MMA Hour с Ариэлем Хельвани.

Напомним, что поединок первый поединок Анкалаева и Уокера признан несостоявшимся из-за повреждения, полученного бразильским бойцом после запрещенного удара россиянина.

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3 комментария

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Art Bear
Ноу Контест с Кутелабой, Ничья с Блаховичем, Но Контест с Уокером... Дайте ему уже титульник
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KGBeast
Ответ Art Bear
Ноу Контест с Кутелабой, Ничья с Блаховичем, Но Контест с Уокером... Дайте ему уже титульник
Куцелаба каким боком? То что он решил стать актером посреди поединка не делает исход боя - ноу контест.
+1
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Андрей Макаров
Ответ Art Bear
Ноу Контест с Кутелабой, Ничья с Блаховичем, Но Контест с Уокером... Дайте ему уже титульник
Да походу скоро обидится и свалит как Забит
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