Сергей Павлович прервал серию из шести побед подряд в UFC

Теги UFC MMA Сергей Павлович UFC 295 Павлович - Аспиналл Бокс/MMA/UFC

На UFC 295 состоялся титульный бой в тяжелом весе за временный чемпионский пояс между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом. Аспиналл победил нокаутом в первом раунде.

До этого Павлович выиграл шесть поединков подряд. Он дебютировал с промоушене в 2018 году с поражения от Алистара Оверима, после чего вышел на победную серию.

Сейчас Павлович идет в UFC на рекорде 6-2.

Страшное поражение Павловича нокаутом – на глазах Трампа. Русский десантник не стал чемпионом UFC

Сколько Павлович заработает за титульник против Аспиналла на UFC 295?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий