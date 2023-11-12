Сергей Павлович прервал серию из шести побед подряд в UFC
На UFC 295 состоялся титульный бой в тяжелом весе за временный чемпионский пояс между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом. Аспиналл победил нокаутом в первом раунде.
До этого Павлович выиграл шесть поединков подряд. Он дебютировал с промоушене в 2018 году с поражения от Алистара Оверима, после чего вышел на победную серию.
Сейчас Павлович идет в UFC на рекорде 6-2.
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