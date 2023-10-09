«Я буду бороться за свободу каждого человека». Алистар Оверим объявил об уходе в политику

Алистар Оверим заявил, о начале политической карьеры.

«Я официально объявляю о завершении карьеры в MMA. Я буду вечно благодарен всем тем удивительным людям, с которыми мне довелось встретиться и поработать на этом пути. Благодарен за все предоставленные мне возможности.

Есть много удивительных мест, которые я должен посетить. Моя битва еще не закончилась. Я продолжу свою борьбу в голландской политике, борьбе за психическое и физическое здоровье по всему миру.

Вместе с BVNL (нидерландская политическая партия либеральных взглядов – примечание Sports.ru) и ее руководителем Вибреном ван Хагой, я буду бороться в своем следующем поединке, чтобы подарить свободу каждому человеку.

Огромная любовь и благодарность всем, кто помог мне добиться успехов в спорте. Я всегда буду продолжать бороться!» – написал в соцсетях экс-чемпион Strikeforce Алистар Оверим.

В июле боец объявил о завершении спортивной карьеры.

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