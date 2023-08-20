Брэд Катона и Курт Холобоу стали победителями 31-го сезона TUF
Брэд Катона и Курт Холобоу стали победителями 31-го сезона TUF.
На UFC 292 в Бостоне состоялись поединки между финалистами The Ultimate Fighter – реалити-шоу, в котором бойцы борются за контракт с UFC.
В легком весе дрались Остин Хаббард и Курт Холобоу. Холобоу победил сабмишеном во втором раунде.
В полулегком весе встретились Брэд Катона и Коди Гибсон. Катона выиграл у Гибсона единогласным решением судей и стал первым двукратным победителем TUF (побеждал на TUF 27 в 2018 году).
В 31-м сезоне тренерами команд были Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.
Конор стал тренером в TUF. А что это за турнир?
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