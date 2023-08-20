Брэд Катона и Курт Холобоу стали победителями 31-го сезона TUF

Теги UFC MMA The Ultimate Fighter UFC 292 Бокс/MMA/UFC

Брэд Катона и Курт Холобоу стали победителями 31-го сезона TUF.

На UFC 292 в Бостоне состоялись поединки между финалистами The Ultimate Fighter – реалити-шоу, в котором бойцы борются за контракт с UFC. 

В легком весе дрались Остин Хаббард и Курт Холобоу. Холобоу победил сабмишеном во втором раунде.

В полулегком весе встретились Брэд Катона и Коди Гибсон. Катона выиграл у Гибсона единогласным решением судей и стал первым двукратным победителем TUF (побеждал на TUF 27 в 2018 году).

В 31-м сезоне тренерами команд были Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

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