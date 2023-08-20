Брэд Катона и Курт Холобоу стали победителями 31-го сезона TUF.

На UFC 292 в Бостоне состоялись поединки между финалистами – реалити-шоу, в котором бойцы борются за контракт с UFC.

В легком весе дрались Остин Хаббард и Курт Холобоу. Холобоу победил сабмишеном во втором раунде.

В полулегком весе встретились Брэд Катона и Коди Гибсон. Катона выиграл у Гибсона единогласным решением судей и стал первым двукратным победителем TUF (побеждал на TUF 27 в 2018 году).

В 31-м сезоне тренерами команд были Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

Конор стал тренером в TUF. А что это за турнир?

Конор рычал в лицо Чендлера и сводил бойцов в ресторан на горящие стейки. Так закончился сезон TUF