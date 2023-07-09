Пантожа победил Морено в соглавном бою UFC 290. Он стал чемпионом наилегчайшего веса
На UFC 290 в соглавном событии прошел бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Алешандре Пантожей. Пантожа выиграл раздельным решением судей.
Морено в январе-2023 стал чемпионом дивизиона, победив Дейвисона Фигейредо. Это его первая защита пояса.
В 2018 году Пантожа победил Морено единогласным решением на UFC Fight Night. До последнего боя он шел на серии из трех побед.
В UFC все больше чемпионов с базой ММА. Как так получилось и чем они сильнее борцов и ударников?
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