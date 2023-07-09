Пантожа победил Морено в соглавном бою UFC 290. Он стал чемпионом наилегчайшего веса

На UFC 290 в соглавном событии прошел бой в наилегчайшем весе между и Алешандре Пантожей. Пантожа выиграл раздельным решением судей.

Морено в январе-2023 стал чемпионом дивизиона, победив Дейвисона Фигейредо. Это его первая защита пояса.

В 2018 году Пантожа победил Морено единогласным решением на UFC Fight Night. До последнего боя он шел на серии из трех побед.

В UFC все больше чемпионов с базой ММА. Как так получилось и чем они сильнее борцов и ударников?