Пантожа победил Морено в соглавном бою UFC 290. Он стал чемпионом наилегчайшего веса

Теги UFC MMA Брэндон Морено UFC 290 Алешандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

На UFC 290 в соглавном событии прошел бой в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Алешандре Пантожей. Пантожа выиграл раздельным решением судей.

Морено в январе-2023 стал чемпионом дивизиона, победив Дейвисона Фигейредо. Это его первая защита пояса.

В 2018 году Пантожа победил Морено единогласным решением на UFC Fight Night. До последнего боя он шел на серии из трех побед.

В UFC все больше чемпионов с базой ММА. Как так получилось и чем они сильнее борцов и ударников?

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17 комментариев

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PokaNeBatya
Ответ Давид Кочинян
Теперь до блевоты будем смотреть ещё за одной серией реваншей Морено, уже с Пантожей. 🤯 Потенциальная пенталогия, а то и гексалогия.
если будут такие же фейерверки как в этом бою , то я всецело ЗА!
+13
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Станислав Жирнов
Близкий бой, зарешали королевские раунды, в которых Пантожа взял контролем
+12
-2
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Los Galácticos
Крутая рубка получилась. Пантожа конечно заслужил этот пояс своей карьерой, уже можно констатировать факт что имеет легендарный послужной список за спиной без единого досрочного поражения, будущий член зала славы UFC.
+11
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Muerte
Ответ spotlight
О каком реванше вообще говорят? Пантожа чисто забрал бой, 4-1 или 3-2 по вкусу. И в серии у них 3-0 в пользу Пантожи
Пантожа нахватался в стойке, голову прям трясло от каждого джеба, а в партере не сделал ничего Морено, по сути отдали за КОНТРОЛЬ. поэтому имеет смысл реванш. Морено был хорош
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sanek maloi
После ухода Мышка, этот вес какой то нестабильные, чемпы меняются на раз.
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SEVEN_
Морено грабанули
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Man in Blanco
Ответ SEVEN_
Морено грабанули
Ты тот самый судья, который отдал бой Морено? Не повезло, что два других адекватнее оказались
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SEVEN_
Ответ Man in Blanco
Ты тот самый судья, который отдал бой Морено? Не повезло, что два других адекватнее оказались
Зачем ты меня собака оскарбляешь😂
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SEVEN_
Ответ Man in Blanco
Ты тот самый судья, который отдал бой Морено? Не повезло, что два других адекватнее оказались
Пантожа в партере ущерба не нанёс а в стойке Морено его перебил, всё просто
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Man in Blanco
Ответ SEVEN_
Пантожа в партере ущерба не нанёс а в стойке Морено его перебил, всё просто
Ок, так и запишем Пантожа - Морено 3:0 в ММА, 0:1 в боксе
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