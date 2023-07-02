Дамир Исмагулов проиграл Гранту Доусону на UFC on ESPN 48
На турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе состоялся бой в легком весе между Дамиром Исмагуловым и Грантом Доусоном. Доусон победил единогласным решением судей.
В декабре-2022 Исмагулов проиграл Арману Царукяну, а после этого на месяц завершал карьеру.
До Исмагулова Доусон выиграл в UFC семь боев и еще один завершил вничью.
«Внутри меня зверь». Исмагулов отравился, проиграл Царукяну и завершил карьеру – а потом вернулся через месяц
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