Дамир Исмагулов проиграл Гранту Доусону на UFC on ESPN 48

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов UFC on ESPN Бокс/MMA/UFC

На турнире UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе состоялся бой в легком весе между Дамиром Исмагуловым и Грантом Доусоном. Доусон победил единогласным решением судей.

В декабре-2022 Исмагулов проиграл Арману Царукяну, а после этого на месяц завершал карьеру.

До Исмагулова Доусон выиграл в UFC семь боев и еще один завершил вничью.

«Внутри меня зверь». Исмагулов отравился, проиграл Царукяну и завершил карьеру – а потом вернулся через месяц

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1 комментарий

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SGambler
Вот что бывает когда тебе предстоит драться с 15-м бойцом дивизиона, а в мыслях ты легко уничтожил бойцов из топ-3.
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