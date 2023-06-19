Официально: Фехретдинов подерется с Кевином Ли 2 июля в Лас-Вегасе

Теги UFC Кевин Ли Шон Стриклэнд Ринат Фахретдинов Абусупиян Магомедов Бокс/MMA/UFC

Ринат Фехретдинов подерется с Кевином Ли в Лас-Вегасе.

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Vegas 76, в главном событии которого пройдет бой в среднем весе между Шоном Стриклэндом и Абусупияном Магомедовым.

В главном карде турнира пройдет поединок в полусреднем весе между Ринатом Фахретдиновым и Кевином Ли, бывшим претендентом на временный титул UFC. Это первый бой Ли после возвращения в промоушен.

Фахретдинов – о бое с Ли: «UFC решили наказать Кевина, они его не любят»

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5 комментариев

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qdp5pcm8gc
Уверен Ринат затаскает Кевина
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Идущий к реке
Все таки Уайт злопамятный. Зачастую после возвращения(когда бойцы сами из ЮФС уходили) кидает их под тяжелых соперников, которым Ринат для Ли является. Могли бы на разминочный бой кого полегче дать. По сути за вхождение в Топ-15.
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космонавт на дереве
Ответ qdp5pcm8gc
Уверен Ринат затаскает Кевина
не думаю, у Кевина хорошая борьба
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