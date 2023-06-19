Официально: Фехретдинов подерется с Кевином Ли 2 июля в Лас-Вегасе
Ринат Фехретдинов подерется с Кевином Ли в Лас-Вегасе.
В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Vegas 76, в главном событии которого пройдет бой в среднем весе между Шоном Стриклэндом и Абусупияном Магомедовым.
В главном карде турнира пройдет поединок в полусреднем весе между Ринатом Фахретдиновым и Кевином Ли, бывшим претендентом на временный титул UFC. Это первый бой Ли после возвращения в промоушен.
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