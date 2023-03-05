Рахмонов задушил Нила в 3-м раунде на UFC 285

Теги UFC MMA Шавкат Рахмонов UFC 285 Бокс/MMA/UFC

На UFC 285 прошел бой в полусреднем весе между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым.

Победил сабмишеном в третьем раунде казахстанский боец. 

Нил не уложился в вес и отдаст 30% от гонорара Рахмонову.

Для Рахмонова этот бой стал пятым в UFC. В четырех прошлых были досрочные победы.

Рахмонов дебютировал в UFC в 2020 году. К бою с Нилом он подошел с рекордом 16-0.

Главный казахстанский боец UFC включает на тренировках гимн и выходит на бои в национальном уборе

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37 комментариев

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The Dark defener
Ответ Makhasamatman Buch
Защиту надо подтягивать, очень близкий бой был, я бы даже сказал Нил выигрывал
Шавкат перебивал его в каждом раунде, как по мне.
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SWAGG
Ответ Makhasamatman Buch
Защиту надо подтягивать, очень близкий бой был, я бы даже сказал Нил выигрывал
для таких как ты во время трансляции показывают статистику ударов и во всех раундах Шавкат перебивал, так о чем ты вообще?
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Мадина Уйгурова
Ответ nec Cheche
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с раздела автоспорта. А тебе пора на кухню, галушки жене готовить к ужину
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Люблю Марго Робби
Ответ Isa Babaev
Казах переедет переоцененного Чамаева и не вспотеет. Пока не вижу соперников для Шавхата, должен забирать пояс без проблем
Не смеши людей, Хамзат его спокойно переедет, как показал бой казах слишком сильно распиарен
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Makhasamatman Buch
Защиту надо подтягивать, очень близкий бой был, я бы даже сказал Нил выигрывал
да не не выигрывал,но настучал нормально,три Хай кика чего стоят только ,но мог в любой момент в Ко улететь
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Isa Babaev
Ответ Buttowski
Да Уитакер и Адесанья не его соперники , потому что они выступают в другой весовой категории.
Он поднимется и там уничтожит их, казахи сила
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Тосканский_Виноградник
Казахский Зомби. Столько ударов пропустил и в конце такой финиш 🔥 Бой вечера
задушит?)ахахах его Хамзат не смог засамбитеть ,Шавкат без борьбы вообще ничего не сможет противопоставить,Бёрнса кувалды мощные,по мне второй по силе удара после Нганну
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Adilet Abdyramanov
Шавхат красавчик конечно,но не топ дивизиона. Страшно представить его в бою с условным Колби, не говоря уже о Чимаеве который по габаритам минимум средневес
да Колби переоценен ,по мне топ Дивизиона Чимаев ,Усман ,Бернс ,Эдвардс , Шавкат
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Buttowski
Ответ Isa Babaev
Казах переедет переоцененного Чамаева и не вспотеет. Пока не вижу соперников для Шавхата, должен забирать пояс без проблем
Да Уитакер и Адесанья не его соперники , потому что они выступают в другой весовой категории.
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Aibek Mak
Ответ Adilet Abdyramanov
Шавхат красавчик конечно,но не топ дивизиона. Страшно представить его в бою с условным Колби, не говоря уже о Чимаеве который по габаритам минимум средневес
Как раз таки с Колби ему будет проще я думаю. Он точно не бьет сильнее Нила в основном берет за счет кардио, с чем у Шавката вроде все нормально.
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Born is the King
Почему нет отдельной новости про Бо Никала? Это будущий чемпион и заслужил крутым боем
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Isa Babaev
Ответ Руслан Мамедрзаев
да если с Бернсом Шавкат выйдет ,его будка не выдержит ударов Бёрнса
Он задушит Бёрнса за 1 раунд, о ем говорить если Бернса даже переоцененный Хамзат уничтожил
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Makhasamatman Buch
Защиту надо подтягивать, очень близкий бой был, я бы даже сказал Нил выигрывал
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Isa Babaev
Ответ Adilet Abdyramanov
Шавхат красавчик конечно,но не топ дивизиона. Страшно представить его в бою с условным Колби, не говоря уже о Чимаеве который по габаритам минимум средневес
Пхахаха Колби для не соперник, никто не соперник казаху 🇰🇿, даже ваш чеченец распиаренный пыль рядом с казахом
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Isa Babaev
Казах переедет переоцененного Чамаева и не вспотеет. Пока не вижу соперников для Шавхата, должен забирать пояс без проблем
пхпхахпх,его Бёрнс в Ко отправит ,у Нила силы удара не хватило ,Бернс быстро вырубит
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nec Cheche
Ответ Isa Babaev
Казах переедет переоцененного Чамаева и не вспотеет. Пока не вижу соперников для Шавхата, должен забирать пояс без проблем
Не вспотеет🤣🤣🤣 Тут против ноунейма кровью вспотел а против топов боюсь представить чем он вспотеет)))
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Низом Хурсанов
Претендент на бой года!
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Руслан Мамедрзаев
да если с Бернсом Шавкат выйдет ,его будка не выдержит ударов Бёрнса
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Alea Jacta-Est
Ответ Isa Babaev
Казах переедет переоцененного Чамаева и не вспотеет. Пока не вижу соперников для Шавхата, должен забирать пояс без проблем
претендентов не видит??что он показал? в будку напропускал прилично, не свалил Нил, с таким подходом свалит другой
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Azamat Abdukadyroff
Теперь надо кого-то из топ 5
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Тосканский_Виноградник
Казахский Зомби. Столько ударов пропустил и в конце такой финиш 🔥 Бой вечера
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AveCaezar
Бой огонь!
Единственное, что немного смазало впечатление - удар головой в первом раунде. Понятно, что не специально, но сечка у Нила именно после этого глаз заливала
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Adilet Abdyramanov
Шавхат красавчик конечно,но не топ дивизиона. Страшно представить его в бою с условным Колби, не говоря уже о Чимаеве который по габаритам минимум средневес
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Isa Babaev
Казах переедет переоцененного Чамаева и не вспотеет.
Пока не вижу соперников для Шавхата, должен забирать пояс без проблем
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nec Cheche
Ответ Мадина Уйгурова
у Чимаева челюсть слабая, его легковес Бёрнс шататься отправлял. Шавкат убьет Чимаева колотушками, если конечно губа не бросится нюхать трусы в первой секунде боя
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