Рахмонов задушил Нила в 3-м раунде на UFC 285

На UFC 285 прошел бой в полусреднем весе между Джеффом Нилом и .

Победил сабмишеном в третьем раунде казахстанский боец.

Нил не уложился в вес и отдаст 30% от гонорара Рахмонову.

Для Рахмонова этот бой стал пятым в UFC. В четырех прошлых были досрочные победы.

Рахмонов дебютировал в UFC в 2020 году. К бою с Нилом он подошел с рекордом 16-0.

Главный казахстанский боец UFC включает на тренировках гимн и выходит на бои в национальном уборе