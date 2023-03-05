Рахмонов задушил Нила в 3-м раунде на UFC 285
На UFC 285 прошел бой в полусреднем весе между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым.
Победил сабмишеном в третьем раунде казахстанский боец.
Нил не уложился в вес и отдаст 30% от гонорара Рахмонову.
Для Рахмонова этот бой стал пятым в UFC. В четырех прошлых были досрочные победы.
Рахмонов дебютировал в UFC в 2020 году. К бою с Нилом он подошел с рекордом 16-0.
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Единственное, что немного смазало впечатление - удар головой в первом раунде. Понятно, что не специально, но сечка у Нила именно после этого глаз заливала
Пока не вижу соперников для Шавхата, должен забирать пояс без проблем