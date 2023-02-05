Все семь боев Емельяненко в Bellator закончились в первом раунде

провел титульный бой в тяжелом весе против Райана Бейдера на Bellator 290. Победу нокаутом в первом раунде одержал американец.

Все бои Емельяненко в Bellator закончились в первом раунде.

Для Федора этот бой стал первым за полтора года и последним в карьере. Ему 46 лет.

Емельяненко выступал в Bellator с 2017 года и провел семь боев. Все – против бойцов из США.

За это время Емельяненко трижды проиграл (два раза – Бейдеру, еще раз – Мэтту Митриону) и четыре раза выиграл. Все бои завершились в первом раунде.

Емельяненко уже проигрывал Бейдеру: заболел перед боем, его упрекали за ошибки